Tutto il fascino mediterraneo di Valentina Bissoli Instagram 1 di 34 Ufficio stampa 2 di 34 Ufficio stampa 3 di 34 Ufficio stampa 4 di 34 Ufficio stampa 5 di 34 Ufficio stampa 6 di 34 Ufficio stampa 7 di 34 Ufficio stampa 8 di 34 Ufficio stampa 9 di 34 Ufficio stampa 10 di 34 Ufficio stampa 11 di 34 Ufficio stampa 12 di 34 Ufficio stampa 13 di 34 Instagram 14 di 34 Instagram 15 di 34 Instagram 16 di 34 Instagram 17 di 34 Instagram 18 di 34 Instagram 19 di 34 Instagram 20 di 34 Instagram 21 di 34 Instagram 22 di 34 Instagram 23 di 34 Instagram 24 di 34 Instagram 25 di 34 Instagram 26 di 34 Instagram 27 di 34 Instagram 28 di 34 Instagram 29 di 34 Instagram 30 di 34 Instagram 31 di 34 Instagram 32 di 34 Instagram 33 di 34 Instagram 34 di 34 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In un modo come quello della moda, dove spopolano bellezze algide e skiinny, Valentina Bissoli spicca per la sua diversità. Bruna, formosa, solare, incarna oggi l'ideale di bellezza mediterranea, tanto che in molti l'hanno accostata più volte a Monica Bellucci, massima rappresentazione nel mondo di quel tipo di fascino. Dopo una lunga serie di campagne pubblicitarie e servizi su magazine, la Bissoli si è fatta notare in un contesto diverso dal solito come quello dei Grammy Awards.



Come è nata la tua partecipazione ai Grammy?

E’ stata una piacevola sorpresa. La Recording Academy e il suo presidente, Neil Portnow, volevano una bella presenza femminile italiana a calcare il red carpet dei Grammy e in alcuni eventi collaterali come il "MusiCares", che quest’anno è stato in onore di Dolly Parton, e il “Clive Davis”, che è la festa ufficiale prima dei Grammy. Ed è stato fatto il mio nome. Alla serata ufficiale poi ho avuto l’onore di sedermi nelle prime file con personaggi dello spettacolo di livello internazionale. E’ stato un sogno vedere Dua Lipa, Lady Gaga, Quincy Jones a un metro da me… è stata un’emozione unica.



Cosa ha rappresentato per te questa esperienza?

Arrivare a 26 anni in un ambiente del genere e ricevere gli apprezzamenti della stampa americana è stata davvero una soddisfazione. Non era facile farsi valere all’interno di un contesto di quel tipo, ma ho portato a casa un buon risultato.



Ora cosa ti aspetti?

Dopo aver rspirato l'aria di un evento musicale internazionale di tale importante il sogno potrebbe essere quello di fare la valletta a Sanremo. Chi può dirlo? Da italiana è una manifestazione che vedo da quando avevo 5 anni. Potrebbe essere in linea con questa esperienza.



In attesa di Sanremo, quali sono i tuoi progetti a breve termine?

Tornerò negli Stati Uniti come modella, ho trovato un’agenzia molto importante che mi ha richiesta. E poi magari iniziare a mettere un piede nel mondo del cinema. Sono rimasta molto affascinata da questo contesto hollywoodiano. Ho conosciuto grandissimi produttori, anche se prettamente musicali, e magari, chi lo sa, dopo aver lasciato un ricordo positivo, si può sognare anche uno sbocco in quel mondo.



Ti hanno spesso paragonata a Monica Bellucci. Lei ha iniziato come modella per poi affermarsi come attrice: è il percorso che vuoi fare anche tu?

Lo possiamo considerare come un obiettivo. Però moda e cinema sono due mondi che quasi si escludono a vicenda: o fai una cosa o fai l’altra. Se non ti concentri adeguatamente rischi di fare male entrambe le cose. Avendo 26 anni sfrutto al massimo questi anni come modella. Il cinema può essere un obiettivo dopo i 30.



Cosa pensi del paragone con la Bellucci?

E’ un accostamento che mi onora tantissimo. Ho avuto il piacere di conoscerla all’interno di un evento l’anno scorso. Ho avuto modo di prendere da lei tutto quello che può dare. Ha un’esperienza infinita di questo ambiente, intelligentissima. Ed è un’icona unica. Arrivare solo alla metà di quello che è lei sarebbe per me un grandissimo traguardo.



Cosa piace di te all’estero?

La mediterraneità. Noi donne italiane, dalla Loren in poi, siamo il simbolo di questa bellezza quasi rassicurante. Belle forme, bel sorriso. Donne poi diventate icone per questo tipo di bellezza. E poi sicuramente la naturalità. La donna italiana è vista come una donna naturale, sana, non troppo magra: bellezza sì ma non sotto canoni fissi. E poi all’estero piace moltissimo la nostra solarità. Direi che la bellezza italiana va oltre l’aspetto fisico, è un insieme di tradizioni e cultura.



Come modella ti piace di più posare per campagne pubblicitarie e sfilare?

A me piace di più posare. Il bello della campagna è vedere la tua foto nelle vetrine o nei cataloghi, leggere le tue interviste nei magazine. Dà più soddisfazione. Inoltre io per le sfilate sono sempre stata un po’ bistrattata, intanto perché sono un po’ più formosa rispetto alle altre, sono quasi una 42 con una terza di seno, per l’alta moda esco un po’ dai canoni. Ma magari potrei essere la prima di una nuova moda più simile nei canoni a quelli degli anni 90.



Tempo fa hai dichiarato di non avere tempo per l'amore perché sei troppo concentrata sulla tua carriera. La pensi ancora così?

Diciamo che per l’amore c’è tempo, ho davvero tantissime cose a cui pensare. Però in realtà nel mio cuore potrebbe esserci qualcuno. Vediamo il futuro cosa dirà.



Ma sei convinta che amore e lavoro si escludano?

Dipende da con chi stai. Devi avere accanto una persona che capisca il tuo lavoro, meglio ancora se fa parte del tuo ambiente così tante cose sono più semplici da capire. Sicuramente una persona che non sia gelosa o possessiva o che ti metta troppi limiti perché questo è un ambiente di si hanno molti incontri, public relation. La gelosia sarebbe sicuramente un problema. Il rischio è quello di avere una relazione complicata e allo stesso tempo limitare il tuo lavoro e non raggiungere i tuoi obiettivi, che in questo momento per me è fondamentale.