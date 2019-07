Vale Rossi, l'album delle vacanze d'amore con Francesca Sofia Novello

"Un tuffo dove l'acqua è più blu" scrive Valentino Rossi su Instagram, e condivide le foto della sua vacanza alle Baleari con Francesca Sofia Novello . Baci, coccole, tuffi in acqua tenendosi per mano, alla faccia delle voci di crisi che giravano da qualche tempo. Il Dottore si è regalato qualche giorno in barca con alcuni amici e con la compagna per ricaricare le pile in vista della nuova stagione di MotoGp.

Sono gelosi della loro privacy, ed è raro che condividano scatti di coppia, tanto che ad alcuni è venuto il dubbio che tra loro le cose non stessero funzionando. Per questa vacanza da sogno, Valentino e Francesca hanno voluto fare uno strappo alla regola di riservatezza, anche per mettere a tacere i pettegoli. Lei posta scatti in cui posa sensuale in bikini, lui condivide immagini di giornate trascorse con gli amici o mentre abbraccia la sua compagna. Sono complici, affiatati, innamorati. Giocano in acqua, si baciano, si abbracciano. "I love you" scrive la Novello accanto a uno scatto romantico, e Rossi risponde con tanti cuori.