Francesca Sofia Novello, bacio social con Vale Rossi

Sono una coppia molto riservata e, nonostante stiano insieme da più di un anno, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi non erano mai apparsi così affiatati sui social. Per i 40 anni del campione, però, la modella ha voluto fare uno strappo alla regola e ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio appassionato scattata durante il party di compleanno. Teneri, intensi, romantici: un'immagine che non lascia dubbi sui loro sentimenti.

Alla festa per i 40 anni di Rossi c'erano 90 invitati, tra cui Cesare Cremonini, grande amico del centauro. Una serata trascorsa all'insegna del divertimento, tra palloncini gialli e blu, regali e champagne. Per il Dottore non una, ma ben due torte: una semplice e classica con le candeline disposte in fila. L'altra spettacolare, con la riproduzione del ranch.



A rendere speciale la festa ci ha pensato Francesca Sofia, sempre vicina al suo amato. Il feeling tra loro è evidente dagli sguardi e dai sorrisi che si scambiano. Il messaggio che la modella gli ha lanciato sui social è semplice: "Tanti auguri amore mio", ha scritto. Ma bastano queste poche parole e il trasporto con cui lo abbraccia per descrivere la forza del sentimento che li lega. E c'è chi è pronto a scommettere: la prossima volta che li vedremo festeggiare insieme, sarà per le loro nozze.