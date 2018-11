Valentino Rossi, debutto allo stadio con la fidanzata Francesca

Valentino Rossi in prima fila. Non si tratta della linea di partenza di una gara di motociclismo, ma delle poltrone dello Stadio San Siro, dove va in scena la partita Inter-Barcellona. "Essere qua è una figata" ha dichiarato il campione di MotoGp e intanto accanto a lui sorride la bella fidanzata Francesca Sofia Novello, che in versione tifosa nerazzurra (nonostante sia simpatizzante rossonera) registra stories inquadrando il tappeto verde e lo stadio gremito. “Vedere le gare di questa Inter è divertente” ha detto lui. Intanto i fan lo fotografano accanto alla modella. Dietro di loro altri vip ad assistere al match: da Bobo Vieri a Davide Bombardini passando per Alessandro Cattelan, Andrea Pucci e altri ancora...