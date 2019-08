Vacanze ad alta quota, ecco i vip che hanno scelto la montagna

Al posto del bikini sfoggiano felpe e pantaloncini, invece che le infradito indossano gli scarponcini, ai bagni in mare e a quelli di sole preferiscono le scarpinate in mezzo al verde respirando aria pura. Da Antonella Clerici in Normandia a Michelle Hunziker sulle Dolomiti, passando per Tania Cagnotto, Katia Follesa, Susanna Messaggio e Tiberio Timperi guarda quali vip ad agosto hanno scelto la montagna.