Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono diventati genitori: il 17 novembre è nato il loro primo figlio, Edoardo Romeo. La notizia è stata condivisa dalla coppia nata a Uomini e Donne attraverso i social, dove non sono mancati scatti del nuovo arrivato, accompagnati da parole piene d'amore: "Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco. Stiamo esplodendo d'amore. Edoardo Romeo Crivellin, benvenuto bimbo nostro" hanno scritto, aggiungendo un cuore e la data di nascita del piccolo.
La storia di Angela e Paolo
La nascita di Edoardo Romeo rappresenta il coronamento di un percorso sentimentale iniziato sotto i riflettori di Uomini e Donne. È proprio all'interno del programma condotto da Maria De Filippi che Paolo Crivellin, nelle vesti di tronista, ha conosciuto Angela Caloisi, scegliendola al termine del suo percorso televisivo. Da quel momento i due hanno costruito una relazione che, lontano dalle telecamere, è cresciuta e si è rafforzata anno dopo anno. Il 31 luglio 2025 è arrivato un altro traguardo importante: il matrimonio. I due hanno coronato il loro sogno d'amore diventando marito e moglie e, successivamente, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.
Il sogno di diventare genitori
Nel corso degli anni, Angela Caloisi e Paolo Crivellin non hanno nascosto che anche la loro relazione abbia attraversato momenti complicati. Durante un'intervista a Verissimo, la coppia aveva raccontato alcuni passaggi delicati del proprio rapporto, spiegando come le difficoltà affrontate insieme avessero contribuito a renderli ancora più uniti.