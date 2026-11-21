La nascita di Edoardo Romeo rappresenta il coronamento di un percorso sentimentale iniziato sotto i riflettori di Uomini e Donne. È proprio all'interno del programma condotto da Maria De Filippi che Paolo Crivellin, nelle vesti di tronista, ha conosciuto Angela Caloisi, scegliendola al termine del suo percorso televisivo. Da quel momento i due hanno costruito una relazione che, lontano dalle telecamere, è cresciuta e si è rafforzata anno dopo anno. Il 31 luglio 2025 è arrivato un altro traguardo importante: il matrimonio. I due hanno coronato il loro sogno d'amore diventando marito e moglie e, successivamente, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.