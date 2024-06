Ultimo sarà papà, sul palco bacia il pancione di Jacqueline Luna di Giacomo

Durante l'emozionante serata allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno rivelato ai fan che diventeranno presto genitori. La notizia, che già si era diffusa alcune settimane fa, è stata confermata quando Jacqueline, figlia di Heather Parisi, è apparsa sul palco in un elegante abito aderente azzurro che metteva in risalto la sua gravidanza. In mezzo all'entusiasmo del pubblico, Ultimo ha dedicato a lei la dolce melodia di "Quel Filo Che Ci Unisce" (che da sempre canta per la compagna) e ha chiesto ai 60mila di accendere le luci.