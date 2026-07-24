Erling Haaland icona del Mondiale 2026: gli scatti che hanno fatto impazzire il web
© Instagram | Erling Haaland
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Ultimo tra Haaland e Berge © Instagram @erling
Trovare la giusta inquadratura può diventare un'impresa quando in una foto compaiono due calciatori alti quasi due metri. Lo sa bene Ultimo, apparso a sorpresa in uno degli scatti pubblicati su Instagram da Erling Haaland. Il centravanti norvegese ha condiviso un carosello dedicato alle sue vacanze tra mare e giornate di relax: in una delle immagini posa a bordo di una barca insieme al cantautore romano e al connazionale Sander Berge. Un trio decisamente insolito, che ha subito attirato l’attenzione dei fan.
Nella foto il cantautore romano è al centro, con indosso la maglia del Manchester City, mentre stringe a sé i due giocatori della Nazionale norvegese. Alla sua sinistra sorride Erling Haaland, fuoriclasse e centravanti proprio del club inglese; alla sua destra compare invece Sander Berge, centrocampista del Fulham e compagno di Nazionale dell'attaccante. Il contrasto tra i tre rende la posa ancora più curiosa: entrambi i calciatori sovrastano Ultimo, che ha però trovato un modo ingegnoso per ridurre le distanze.
A catturare l'attenzione dei follower, infatti, non è stata soltanto l'inaspettata compagnia. Osservando con cura la foto si nota infatti come Ultimo sia salito su uno scalino della barca per avvicinarsi all’altezza dei due calciatori. Un espediente che, a dire il vero, riesce soltanto in parte a nascondere la differenza. Haaland e Berge sono entrambi alti circa un metro e 95, mentre Niccolò Moriconi - con l'espediente del gradino - si ferma qualche centimetro prima. Sullo sfondo, il sole al tramonto e il mare completano l'atmosfera da vacanza.
Haaland e Berge hanno trascorso parte delle vacanze estive in Italia dopo gli impegni con la Norvegia ai Mondiali. I due calciatori erano già stati avvistati insieme in Sicilia, dove avevano partecipato con le rispettive compagne a eventi di alta moda. La vacanza è poi proseguita in barca.
Haaland ha festeggiato il suo 26esimo compleanno insieme alla fidanzata Isabel Haugseng Johansen, agli amici e al compagno di squadra Berge. A questo gruppo si è aggiunto anche Ultimo, regalando ai follower un incontro decisamente inatteso tra musica italiana e calcio internazionale. Resta da capire se la maglia del Manchester City indossata dal cantante sia un omaggio al nuovo amico o davvero una simpatia per la squadra inglese.
© Instagram | Erling Haaland
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