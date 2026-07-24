A catturare l'attenzione dei follower, infatti, non è stata soltanto l'inaspettata compagnia. Osservando con cura la foto si nota infatti come Ultimo sia salito su uno scalino della barca per avvicinarsi all’altezza dei due calciatori. Un espediente che, a dire il vero, riesce soltanto in parte a nascondere la differenza. Haaland e Berge sono entrambi alti circa un metro e 95, mentre Niccolò Moriconi - con l'espediente del gradino - si ferma qualche centimetro prima. Sullo sfondo, il sole al tramonto e il mare completano l'atmosfera da vacanza.