Turisti per caso, i vip riscoprono le città italiane

Altro che viaggi paradisiaci, la fine del lockdown coincide con la riscoperta delle città italiane. I vip fanno i turisti in casa e si fanno immortalare davanti ai luoghi simbolo dell’Italia, che hanno sempre visto e frequentato ma che mai come ora appaiono più belli e pieni di significato. Chiara Ferragni , appena uscita dalla quarantena, ha voluto girare tutta Milano: dagli scatti al Castello a quelli in Duomo in un susseguirsi di cartoline di viaggio. E poi ci sono i Totti , la Colombari , Morandi e tanti altri…

In un normale pomeriggio romano pre-Covid non sarebbe stato possibile, ma ora senza troppa gente, con il distanziamento e con le mascherine al volto, anche Ilary Blasi e Francesco Totti possono permettersi una passeggiata tranquilla in pieno centro. Non c’è folla nella Capitale e la coppia si gode le bellezze artistiche tra baci e sguardi. Nascosti dietro le protezioni anticoronavirus possono sentirsi liberi di fare la coppietta di turisti innamorati.



Libertà riconquistata anche per Martina Colombari. Non ne poteva più di stare reclusa nel lussuoso appartamento di un grattacielo del centro di Milano. “Sentirmi libera. Libera di essere me stessa. Nelle cose semplici. Libera di esprimere come mi sento. Grata ogni, ogni singolo istante” scrive postando uno scatto mentre corre vicino al Castello Sforzesco.



Costantino della Gherardesca non passa inosservato con la sua camicia giamaicana mentre passeggia in via Cola di Rienzo diretto in gelateria, e poi ancora nello scatto davanti a San Pietro e a Villa Borghese. Roma non è mai stata così bella!

Apprezza i prati fioriti vicini al Bosco Verticale, Bianca Atzei che si sdraia per assaporare la bellezza di un prato e di un cielo azzurro a Milano, sognando la sua Sardegna. Dopo due mesi di isolamento torna in città anche Gianni Morandi con la moglie. L’occasione per qualche selfie e una fuga tra le vie di Bologna per assaporare il gusto della nuova normalità. Sfoglia la gallery e scopri tutti i vip che fanno i turisti nelle loro città…

