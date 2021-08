Tradimenti “reali”? Guarda il marito di Eugenia di York a Capri tra modelle e topless

Che ci fa Jack Brooksbank in barca al largo di Capri con tre modelle, di cui una in topless? Il marito della principessa Eugenia di York, mamma da febbraio del loro primogenito August, è a casa con il bambino, mentre lui è partito per un viaggio… di lavoro. Il settimanale “Chi” pubblica gli scatti del marito della cugina di William e Harry sorpreso tra le onde del Golfo di Napoli.

Nelle foto che faranno adirare la principessina figlia di Sarah Ferguson compaiono la modella Erica Pelosini in topless, Rachel Zalis e Maria Buccellati. Jack pare fosse in Costiera perché aveva partecipato all’Unicef Summer Gala, e un amico della coppia reale ha fatto sapere che Eugenia era assente proprio perché si trattava di un viaggio di lavoro. La gita in barca con le tre stangone non era in programma, ma per la prima volta Jack si è reso protagonista di un imbarazzante siparietto.

Brooksbank e la figlia della Ferguson si sono conosciuti a Verbier in Svizzera dove gli York avevano uno chalet. Jack lavorava come barman e i due si sono innamorati. Da allora la coppia non ha mai dato adito a pettegolezzi, fino ad oggi. Anche a Capri nessun atteggiamento malizioso da parte di Brooksbank, ma ha solo rimediato una bella figuraccia… reale.

