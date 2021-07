Eugenia di York costretta ad annullare il battesimo del figlio

Quella in programma era una cerimonia per pochi intimi: giusto una trentina di invitati (nel rispetto delle regole anti-covid), tra cui la regina Elisabetta. La funzione avrebbe dovuto svolgersi alla Royal Chapel of All Saints nel Windsor Great Park (la stessa in cui si sono svolte le nozze di sua sorella Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi). Dopo la funzione religiosa era prevista una festa alla Royal Lodge, la residenza del principe Andrea, anche quella cancellata per timore della possibilità del contagio e la volontà di tutelare tutti gli ospiti. Non è chiaro se l'invitato sia risultato positivo al coronavirus o se abbia scoperto di essere entrato in contatto con qualcuno che aveva contratto il covid, quello che è certo è che Eugenia e Jack abbiano preferito non correre rischi e cancellare la festa.

Secondo indiscrezioni, il battesimo del piccolo August aveva già trovato delle difficoltà organizzative. La tradizione della royal family vorrebbe che la cerimonia avvenisse durante il terzo mese di vita del piccolo ma il primogenito di Eugenia di York, nato il 21 febbraio, ne ha già cinque. Stando ai rumor ci sarebbe stato già un primo rinvio qualche mese fa, e quando tutto sembrava finalmente pronto ecco che arriva un nuovo stop. Speriamo che la prossima sia la volta buona...

