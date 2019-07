Totti non allaccia la cintura in auto e Ilary acquista dai vu cumprà

Elogiato perché fa la fila per l'insalata di riso a Sabaudia e criticato per due video social in cui emergono dei particolari che fanno discutere. Le vacanze di Francesco Totti, Ilary Blasi e famiglia non passano certo inosservate, grazie anche alle storie dell'ex capitano della Roma che tiene informati i follower sulle vicende quotidiane sul litorale romano. Gli ultimi fotogrammi narrano che Ilary abbia acquistato dai vu cumprà e che sull'auto di Totti le cinture di sicurezza non siano allacciate...

Il Pupone mostra la Blasi accovacciata sulla sabbia mentre sceglie la mercanzia di un venditore ambulante. I tifosi scrivono: “Francè... non sarebbe proprio legalissimo”. E in un altro filmato Totti mostra la famiglia in auto. Peccato che si notino 4 posti occupati sul sedile posteriore a dispetto dei tre consentiti, nessuna cintura di sicurezza e la piccola di casa in piedi nell'abitacolo. Ma si sa, Totti è un burlone e probabilmente quei video sono fatti apposta per stuzzicare i fan. Sicuramente l'auto sarà stata ferma in un posteggio durante il video e Ilary non avrà acquistato nulla illegalmente...