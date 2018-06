Torrisi e Luca Betti, è già finita? Laura si riavvicina a Leonardo Pieraccioni

Laura, negli ultimi scatti social, appare sorridente e serena vicino alla figlia, ma di Luca non c'è traccia. La loro storia d'amore era stata un lungo viaggio di emozioni, di luoghi lontani, di avventure, documentate tra mezze ammissioni con stories e dettagli. Secondo alcuni amici, racconta Spy, la coppia si sarebbe allontanata: una pausa di riflessione e di silenzio. Pare che il carattere del pilota e il suo vagabondare per lavoro in giro per il mondo abbia dato il colpo di grazia.



Tra i due la passione era scoppiata nell'aprile di un anno fa, complici amici comuni. Poi la lunga “luna di miele” in giro per il mondo, fino alla crisi e alla lontananza. Lui adesso viaggia da solo, lei si consola con il suo ex Leonardo Pieraccioni, di cui ha detto “C'è stima fra di noi e poi ora parliamo meglio e di più di quando stavamo assieme. Noi come ex non siamo un fallimento”.