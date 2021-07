Topless-mania, ecco le vip "allergiche" al reggiseno

“Non criticare il corpo degli altri, l'estate sta arrivando. Ognuno ha il diritto di sentirsi a proprio agio così com’è senza essere giudicato” consiglia Jo Squillo postando una foto in riva al mare mentre in topless si dirige nell’acqua. Dalla spiaggia ai monti, anche Paola Caruso sfodera il seno nudo per il suo sogno tra le cime dei monti. A fotografarla è il fidanzato Dario Socci. Viva la libertà, sembra ripetere Heidi Klum. La modella ha uno stile di vita improntato sulla naturalezza e lei il suo fisico da sballo lo sfoggia con grande orgoglio.

Non si limita a uno scatto a seno nudo. Heidi Klum sembra proprio essere allergica al reggiseno. Il suo social è ricco di immagini ad alto tasso erotico. In vacanza porta solo un microslip e negli scatti con Tom Kauliz è uno schianto senza nulla addosso. Ma anche in giardino è capace di sfoderare il décolleté perfetto o tra le mura domestiche per poi postare tutto sui social.

Abituata a mostrare le sue forme nude anche Emily Ratajkowski. La modella neomamma è in grandissima forma e ogni shooting è buono per riproporre il suo davanzale nudo che tanto l’ha resa famosa sul web. Poi ci sono i selfie bollenti allo specchio di Giulia Calcaterra, le forme giunoniche di Francesca Cipriani, gli scatti ironici e bombastici di Elettra Lamborghini. Sfoglia la gallery e scopri le vip…

