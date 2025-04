Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato, ecco chi è

Tommaso Zorzi è stato paparazzato durante una passeggiata serale con la cagnolina Gilda al guinzaglio. Cappellino in testa, jeans scuri e ciabatte, il vincitore del "Grande Fratello 2021" ha scelto un look decisamente casual per l'uscita. Insieme a loro c'è anche Andrea Consalvo, che cammina accanto all'influencer e poi scambia con lui un bacio romantico e appassionato. I due si stringono l'uno all'altro e Tommaso, nell'abbracciare Andrea, gli solleva la felpa per accarezzare il fianco nudo.