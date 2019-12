TheCal 2020: il Pirelli nel segno dell'amore e di Giulietta

E' stato presentato a Verona, in una serata evento al Teatro Filarmonico, " Looking for Juliet ", la 47esima edizione di " TheCal ", il calendario Pirelli. Whoopi Goldberg, ospite d'onore, ha dato voce ai versi di Shakespeare e ha messo sulle tracce di Giulietta. Il lavoro del fotografo Patrizio Roversi racconta di un amore che "ha tanti volti (quelli di Claire Foy, Mia Goth, Kristen Stewart ed Emma Watson ) ma un solo nome, Giulietta".

"Ero alla ricerca di un'anima pura, colma di innocenza, forza, bellezza, tenerezza e coraggio - spiega il fotografo -. Ne ho trovato barlumi negli occhi, nei gesti e nelle parole di Emma e Yara, Indya e Mia. Nei sorrisi e nelle lacrime di Kristen e Claire. Nelle voci e nei canti di Chris e Rosalía. E in Stella (sua figlia, ndr) l'innocenza. Perché c'è una Giulietta in ogni donna e non smetterò mai di cercarla".

Scattato lo scorso maggio, il Calendario Pirelli 2020 è il primo realizzato da un fotografo italiano. E' composto da 132 pagine, con il datario in copertina, brani tratti da "Romeo e Giulietta" e 58 foto, a colori e in bianco e nero. Sulla prima e sulla quarta di copertina risplende a lettere d'oro il calendario vero e proprio, con le date evidenziate della nascita di Giulietta, del suo incontro con Romeo, delle loro nozze e delle loro morti e le date di nascita delle modelle. "Volevo concept legato alla bellezza e all'amore. Un concept molto semplice e molto forte. E amore e bellezza sono elementi della mia ricerca da molti anni. E volevo, come primo fotografo italiano di un progetto di un'azienda italiana, una storia legata all'Italia", spiega il fotografo, nato a Ravenna, fotografo e fotoreporter che dagli anni 70 pero' vive a Parigi.

E così nasce 'Looking for Juliet', la ricerca di un ideale, di un sogno. "Attraversa le epoche. E' l'ideale di una donna che simbolizza la femminilità, la dolcezza dell'amore e le qualità di una donna che unisce fragilità e forza, timidezza e ribellione. Giulietta è tutto questo. La tragedia di cui è protagonista ben rappresenta quel labile confine che esiste tra sogno e realtè, tra una lacrima e un sorriso, tra la felicita' e il dolore, tra bene e male; sono sempre stato affascinato da questo confine cosi' labile, quasi un'ambiguitè. Giulietta e' un sogno e non diventeràmai realtà. E' questo il suo fascino, la sua bellezza, il suo mistero. Spero che le mie Giuliette faranno sognare".

