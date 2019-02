Sulla neve con i figli: da Totti a Beckham, Marcuzzi, Satta

Totti non è un social-addicted, ma quando posta scatti di famiglia, i follower impazziscono: così è stato per la foto che lo vede sulle piste da sci insieme alla figlia più grande, Chanel. Anche l'ex calciatore David Beckham si diverte in montagna. “Momento speciale per la famiglia dopo una settimana della moda super impegnata. Baci da tutti noi da VB” ha scritto Victoria. David è raggiante nell'immagine con Harper, 7 anni, sulla cima innevata mentre la piccola di casa gli cinge le braccia al collo. “Momenti divertenti in famiglia” scrive lui postando anche le foto con Brooklyn, 19 anni, Romeo, 16, e Cruz, 14.



Dal calcio allo showbiz, anche le belle se la spassano tra la neve. Una pausa in famiglia per Alessia Marcuzzi che filma la piccola Mia sugli sci o circondata da un panorama mozzafiato. E Melissa Satta ha portato Maddox sulla neve: per loro sano divertimento con gli amici fuori e dentro la baita...