"News per tutti cosi vi informo lo direttamente. Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l'impatto è stato forte e l'auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle" ha scritto Stefano Oradei. "Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi ‚ vi aggiornerò durante" ha aggiunto. Al ballerino in questo momento critico non è mancata la vicinanza della famiglia, soprattutto di Manila Nazzaro: "Intanto abbraccio e ringrazio Mia Moglie, tutti i miei amici e i familiari che sono stati straordinariamente al mio fianco. Un consiglio, prestate sempre grande attenzione in strada", ha concluso.