Il ballerino ha spiegato ai follower di essere stato travolto da un'auto nel corso di una manovra "folle"
Stefano Oradei spaventa i follower raccontando su Instagram di avere avuto un brutto incidente in moto. "Sono in corso tutte le verifiche e ho una prognosi impegnativa" ha scritto il ballerino sui social, spiegando di essere stato travolto da un'auto che ha azzardato una manovra "folle". Non specifica dove sia avvenuto l'incidente, ma è probabile che sia stato a Roma. "Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima. Ti amo", ha aggiunto sua moglie Manila Nazzaro.
"News per tutti cosi vi informo lo direttamente. Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l'impatto è stato forte e l'auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle" ha scritto Stefano Oradei. "Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi ‚ vi aggiornerò durante" ha aggiunto. Al ballerino in questo momento critico non è mancata la vicinanza della famiglia, soprattutto di Manila Nazzaro: "Intanto abbraccio e ringrazio Mia Moglie, tutti i miei amici e i familiari che sono stati straordinariamente al mio fianco. Un consiglio, prestate sempre grande attenzione in strada", ha concluso.
Quella di Stefano Oradei era stata un'estate perfetta. Il ballerino è tornato da pochi giorni da una bellissima vacanza in Sardegna con Manila Nazzaro (che ha sposato nel maggio 2024) e i due figli di lei (nati dal matrimonio finito nel 2017 con Francesco Cozza). Prima ancora la famiglia allargata era stata in viaggio alle Maldive. Sole, mare e divertimento per tutti loro, e sui social non erano mancate immagini di baci al tramonto e di balli sulla spiaggia.
