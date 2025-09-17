Il ballerino aveva raccontato sui social di essere stato travolto da un'auto mentre era in moto
"Eccomi come promesso vi aggiorno riguardo l'incidente in scooter", esordisce Stefano Oradei sulle storie di Instagram. Il ballerino aveva raccontato nei giorni scorsi di essere stato travolto da un'auto impegnata in una "manovra folle" e di essere finito in ospedale. "La prossima settimana avrò ancora visite da fare e per il momento sto dedicando tempo al recupero", spiega nel suo ultimo messaggio social.
"Ancora dolorante e un po' provato energicamente… ma ho pazienza e sono circondato dall'amore di Manila Nazzaro e da professionisti", ha proseguito Stefano Oradei che non manca mai di esprimere gratitudine a sua moglie per tutto il supporto. I due sono sposati dal maggio 2024 e hanno sempre dato prova di avere un legame profondo e intenso. Anche con i due figli che l'ex Miss Italia ha avuto da un precedente matrimonio è riuscito a costruire una relazione di grande affetto e complicità.
Stefano Oradei aveva raccontato ai follower l'incidente: "News per tutti così vi informo io direttamente. Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l'impatto è stato forte e l'auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle" ha ricostruito il ballerino. "Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi‚ vi aggiornerò durante" ha aggiunto. "Intanto abbraccio e ringrazio mia moglie, tutti i miei amici e i familiari che sono stati straordinariamente al mio fianco. Un consiglio, prestate sempre grande attenzione in strada", ha concluso. E sua moglie gli ha fatto eco: "Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima. Ti amo".
Per Stefano Oradei era stata un'estate perfetta, almeno fino all'incidente. Il ballerino ha trascorso una bellissima vacanza in Sardegna con Manila Nazzaro e i due figli di lei. Prima la famiglia allargata si era goduta un viaggio alle Maldive. Sui social non erano mancate le immagini spensierate di baci al tramonto e di balli sulla spiaggia. Al ritorno un brutto imprevisto che, fortunatamente, sembra si stia già risolvendo per il meglio.
