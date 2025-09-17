Stefano Oradei aveva raccontato ai follower l'incidente: "News per tutti così vi informo io direttamente. Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l'impatto è stato forte e l'auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle" ha ricostruito il ballerino. "Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi‚ vi aggiornerò durante" ha aggiunto. "Intanto abbraccio e ringrazio mia moglie, tutti i miei amici e i familiari che sono stati straordinariamente al mio fianco. Un consiglio, prestate sempre grande attenzione in strada", ha concluso. E sua moglie gli ha fatto eco: "Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima. Ti amo".