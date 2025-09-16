Stefano Bettarini ha appeso gli scarpini al chiodo da un po’ ma ricorda il suo bel piede “Se mi sono sentito sottovalutato? Ho fatto la giusta carriera. – dice Bettarini - Avrei meritato una grande squadra, ma al mio agente dicevano sempre la stessa cosa… ‘Bettarini è troppo bello per fare il calciatore'. Ero un fluidificante mancino dal bel piede. Sarò onesto: così, ce n'erano pochi". "(Mio padre, ndr) mi diceva che non sarei mai arrivato in Serie A. Il giorno prima del debutto, Cagliari-Torino, lo chiamai spavaldo. 'Visto, sì?'. Lui mi gelò: 'L’importante non è arrivare ad alti livelli, ma restarci'. – ricorda il “Betta” - È morto a dicembre, mi manca molto. Lui giocò nelle giovanili della Roma, mio nonno lo fece smettere perché fu bocciato due volte al classico. In famiglia sono tutti laureati. L’unico asino sono io, che ho inseguito un sogno".