Lo sportivo ha 53 anni e da 8 è fidanzato con Nicoletta Larini
Era “troppo bello per fare il calciatore”, ora Stefano Bettarini, volto noto dei reality (ha partecipato al Grande Fratello Vip, L’Isola dei famosi e Temptation Island Vip), se la spassa. Alla “Gazzetta dello Sport” racconta: "Vivo a Viareggio con Nicoletta, la mia compagna. Il calcio e la televisione non mi mancano. Negli anni ho investito nel mattone e va bene così, oggi si può dire che non lavoro e mi godo la vita. Non ho buttato via i soldi: i miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare nulla, ma i miei sfizi me li sono tolti lo stesso".
Stefano Bettarini ha 53 anni, separato da Simona Ventura da 20 (hanno due figli di 27 e 25 anni) e da 8 fa coppia con Nicoletta Larini, più giovane di lui di 22 anni: "Abbiamo messo a tacere i gufi. Ci dicevano che saremmo durati sei mesi, stiamo insieme da otto anni. Mi è stata vicina quando il Bettarini personaggio, mediatico e quant'altro non era più tale. È un dono", racconta Bettarini.
Stefano Bettarini ha appeso gli scarpini al chiodo da un po’ ma ricorda il suo bel piede “Se mi sono sentito sottovalutato? Ho fatto la giusta carriera. – dice Bettarini - Avrei meritato una grande squadra, ma al mio agente dicevano sempre la stessa cosa… ‘Bettarini è troppo bello per fare il calciatore'. Ero un fluidificante mancino dal bel piede. Sarò onesto: così, ce n'erano pochi". "(Mio padre, ndr) mi diceva che non sarei mai arrivato in Serie A. Il giorno prima del debutto, Cagliari-Torino, lo chiamai spavaldo. 'Visto, sì?'. Lui mi gelò: 'L’importante non è arrivare ad alti livelli, ma restarci'. – ricorda il “Betta” - È morto a dicembre, mi manca molto. Lui giocò nelle giovanili della Roma, mio nonno lo fece smettere perché fu bocciato due volte al classico. In famiglia sono tutti laureati. L’unico asino sono io, che ho inseguito un sogno".
Commenti (0)