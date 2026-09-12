Stefania Orlando in festa per i 93 anni del padre: il tenero scatto social

Stefania Orlando ha voluto festeggiare sui social un traguardo speciale: i 93 anni di papà Pietro. E lo ha fatto con un tenero scatto, accompagnato da una dedica piena d'amore e di affetto. "Facciamo tanti auguri al mio papà che oggi compie 93 anni? Grazie Papà, tu e mamma siete sempre stati un esempio di forza, tenacia e amore", ha scritto la showgirl. Parole semplici ma sentite, con le quali ha voluto sottolineare il legame con i genitori e il ruolo fondamentale che hanno avuto nella sua vita.