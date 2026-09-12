Stefania Orlando in festa per i 93 anni del padre: il tenero scatto social

Stefania Orlando ha voluto festeggiare sui social un traguardo speciale: i 93 anni di papà Pietro. E lo ha fatto con un tenero scatto, accompagnato da una dedica piena d'amore e di affetto. "Facciamo tanti auguri al mio papà che oggi compie 93 anni? Grazie Papà, tu e mamma siete sempre stati un esempio di forza, tenacia e amore", ha scritto la showgirl. Parole semplici ma sentite, con le quali ha voluto sottolineare il legame con i genitori e il ruolo fondamentale che hanno avuto nella sua vita.
I 62 anni di matrimonio
Non è la prima volta che Stefania Orlando dedica un post social ai genitori. Lo aveva già fatto a luglio 2025. "Il 21 settembre (2025, ndr) papà Pietro e mamma Annamaria festeggiano 62 anni di matrimonio. Guardate come si guardano - aveva scritto la showgirl -. Certo, in passato qualche problemino lo hanno avuto anche loro, ma hanno saputo superare tutto, e ora raccolgono i frutti di ciò che hanno seminato. Viva l'amore ma viva anche i sacrifici che si facevano una volta!". Nello scatto, si vedono papà Pietro e mamma Annamaria in giardino, seduti uno accanto all'altro, mentre si guardano dolcemente negli occhi.
Il rapporto padre-figlia
Orlando, ospite a Verissimo nel 2024, aveva presentato a Silvia Toffanin papà Pietro, ex magistrato, giurista e professore universitario. "Abbiamo un bel rapporto, a volte segnato da qualche litigio perché siamo molto simili, entrambi un po' fumantini, siamo due teste dure", aveva detto la showgirl. "L'amore tra padre e figlia è un amore che non finisce mai", aveva però sottolineato papà Pietro.