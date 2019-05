Sport da vip, guarda come si allenano le più belle

Belle, praticamente perfette. Per avere un corpo da dieci e lode e per superare a pieni voti la prova bikini serve un allenamento costante. Le vip lo sanno bene e praticano sport tutto l'anno. Non importa se corrono sulla spiaggia o se fanno yoga in camera da letto, se pedalano sulla bici o se fanno esercizi in palestra o all'aria aperta. L'importante è non restare con le mani in mano. Ecco come si mantengono “spettacolari” le belle dello showbiz: da Diletta Leotta a Melissa Satta, passando per Martina Colombari, Federica Fontana, Elisabetta Canalis, Alice Campello, Aurora Ramazzotti, Maddalena Corvaglia, Georgina Rodriguez e molte altre...