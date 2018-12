People, le notizie più cliccate del 2018

Il matrimonio dell'anno? Meghan Markle e Harry? Ferragni e Fedez? Macché! Ad aprire le danze degli abiti bianchi ci ha pensato chef Carlo Cracco che ha detto sì in Comune a Milano alla sua Rosa Fanti a fine gennaio. E che dire della festa per i 40 anni di Gigi Buffon? La gallery più cliccata dell'inverno! A marzo la prima coppia a sorpresa esce allo scoperto: Filippo Magnini con Giorgia Palmas. E poi le acrobazie dei Ferragnez, i bikini hot nell'estate di Alessia Marcuzzi, il flirt lampo di novembre tra Fabrizio Corona e Asia Argento. Ma non solo. Guarda le notizie più cliccate dell'anno.