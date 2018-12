Alena Seredova apre le porte della sua nuova casa

Per raggiungere la sua nuova casa bisogna arrampicarsi sulle colline torinesi, attraversare un fiume e passare un grande cancello di ferro. Alena ha lasciato la vecchia casa, quella in cui è entrata quando aspettava il primo figlio e dove ha scattato tutte le foto dei compleanni suoi e dei suoi figli, un sacco di ricordi, ma... “Per ricominciare per costruire nuovi ricordi, io credo che noi quattro (lei, i due figli e il cane) dobbiamo passare attraverso questo cambiamento” spiega Alena.



Fa coppia fissa da tanto tempo con Alessandro Nasi, ma per il momento non è andata a vivere con lui. “Ho sentito il bisogno di farcela da sola – dice la Seredova – è pazzesco perché al fianco ho un compagno che è un uomo maturo e meraviglioso. E certi pensieri potrei non averli, ma adesso voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me. Non voglio, come dire, appoggiarmi”.



“Qui è tutto vicino, di là ognuno di noi stava un po' nel suo...” aggiunge Alena che ancora ha la mansarda piena di scatoloni: “E' che io tengo tutto, da quando i miei ragazzi hanno iniziato a giocare a calcio, per dire, conservo tutte le loro scarpe”. E chissà se pensa anche ad allargare la famiglia... “Niente è escluso, ho la responsabilità di due ragazzi che sono i miei figli.... - spiega la Seredova – Ogni tanto me lo chiedono... Dovesse arrivare, a me piacciono tantissimo i bambini piccoli... Però i programmi della vita non li faccio perché non si possono fare. E io l'ho imparato sulla mia pelle”.