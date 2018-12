Da Leone “Ferragnez” al Royal Baby Louis, guarda i baby vip nati nel 2018

Costanza Caracciolo è diventata mamma per la prima volta (a novembre è arrivata Stella Vieri), Rocio Munoz Morales ha fatto il bis (seconda femminuccia per Raoul Bova), Leone Lucia Ferragni è nato in primavera ed è diventato subito il bebè più influente sui social, nella casa reale inglese grande festa per l'arrivo del terzo figlio di William e Kate (Louis di Cambridge), in casa Casiraghi si registra un pienone di nipotini per nonna Carolina (il secondogenito di Charlotte, il secondogenito di Pierre e Beatrice Borromeo e il terzogenito di Andrea). Ecco tutti i baby vip nati nel 2018: