"A mio papà, custode dei miei sogni, ispirazione di ogni mio traguardo e per sempre, la mia più grande fortuna". Comincia così la dedica che Sofia Daniele, figlia di Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi, ha inserito nelle prime pagine della sua tesi di laurea in Giurisprudenza, discussa pochi giorni fa. A raccontare il traguardo sui social network è stata la sorella Sara, prima dei tre figli avuti da Sciabbarrasi insieme al musicista napoletano, che ha condiviso sulla propria pagina Instagram gli scatti di questa giornata speciale.
La dedica a Pino Daniele, undici anni dopo la sua scomparsa
"Perché 'la musica è una cosa seria' e io, come mi hai insegnato, la custodirò con cura e amore", ha scritto ancora Sofia Daniele, chiudendo così il dolce pensiero rivolto al padre. Sofia aveva poco più di 15 anni quando perse papà Pino nel 2015. Per un traguardo importante come la laurea, però, il pensiero della ragazza non poteva che tornare a lui, al musicista che ha segnato la storia della musica italiana e che continua a essere, anche a distanza di oltre un decennio, un punto di riferimento costante nella vita dei suoi figli.
La famiglia di Pino Daniele e il racconto di Fabiola Sciabbarrasi
Proprio in questi giorni, a distanza di poco dalla laurea di Sofia, anche Fabiola Sciabbarrasi è tornata a parlare pubblicamente del legame con Pino Daniele, raccontando al Corriere della Sera come nacque la loro storia, nata grazie a un'intuizione di Massimo Troisi. "Ti presento la donna della tua vita", ha detto l'attore al musicista, indovinando quello che poi sarebbe davvero accaduto tra i due. Madre di Sara, Sofia e Francesco, Sciabbarrasi ha ricordato con affetto quegli anni, confermando quanto la famiglia costruita insieme a Pino Daniele resti, ancora oggi, al centro della sua vita.