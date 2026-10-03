"Perché 'la musica è una cosa seria' e io, come mi hai insegnato, la custodirò con cura e amore", ha scritto ancora Sofia Daniele, chiudendo così il dolce pensiero rivolto al padre. Sofia aveva poco più di 15 anni quando perse papà Pino nel 2015. Per un traguardo importante come la laurea, però, il pensiero della ragazza non poteva che tornare a lui, al musicista che ha segnato la storia della musica italiana e che continua a essere, anche a distanza di oltre un decennio, un punto di riferimento costante nella vita dei suoi figli.