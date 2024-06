Simona Ventura e Giovanni Terzi pronti alle nozze, il pre-wedding a Milano

La festa prematrimoniale di Simona Ventura e Giovanni Terzi si è svolta nel giorno del compleanno del futuro sposo che ha ricevuto dolcissime dediche fin dal mattino. Simona ha postato il video in cui lui le ha chiesto la mano in tv e ha scritto: “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme Giovanni Terzi perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”. Lui ha risposto: “Ed oggi sono sessant’anni! Sì proprio oggi che con Simona Ventura abbiamo deciso di iniziare a festeggiare la nostra unione in matrimonio. Sessant’anni iniziano ad essere un bel traguardo soprattutto guardandomi indietro e vedendo quanti avvenimenti sono capitati nella mia vita. Avvenimenti che mi hanno sicuramente cambiato, trasformato e reso (nel bene e nel male) la persona che sono oggi. Se c’è una frase che mi rappresenta e che mi è costantemente di monito è quella di George Bernard Shaw la vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. Buona vita a tutti”. Anche la sorella della Ventura, Sara ha pubblicato il suo messaggio per il cognato: “Sei entrato nelle nostre vite come un raggio di sole in una giornata uggiosa… Ti sei fatto voler bene fin da subito… #noiuno… Hai fatto di un motto uno stile di vita e lo hai trasmesso anche a tutti noi includendoci sempre… Tanti auguri di buon compleanno a te Giovanni Terzi che anche oggi con Simona Ventura festeggi insieme a tutti noi… ti voglio bene sempre e per sempre!!!”.