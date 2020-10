Shopping in centro a Milano per Lory Del Santo e Marco Cucolo

Se pensava che occhialoni scuri, cappello ben calcato in testa e mascherina le garantissero l'anonimato durante lo shopping milanese, si è sbagliata di grosso. Lory Del Santo non è passata inosservata mentre si aggirava tra i negozi più esclusivi del quadrilatero della moda in compagnia del fidanzato Marco Cucolo .

Lory e Marco sono stati paparazzati mentre passeggiavano insieme in via della Spiga, osservando con interesse le vetrine prima di entrare a fare acquisti. Per il loro giro tra le boutique entrambi hanno scelto un look sportivo, con pantaloni morbidi e sneakers ai piedi per stare comodi durante la lunga sessione di shopping.

Lory e Marco fanno coppia fissa ormai da cinque anni e insieme hanno superato prove durissime, dalla disapprovazione della famiglia di lui alla morte del figlio della Del Santo, uscendone rafforzati. Si sono conosciuti nel 2015 tramite messaggio social e da allora non si sono lasciati. I 34 anni di differenza (62 lei, 28 lui) non sono un problema per loro che sono innamorati e affiatati che mai...

