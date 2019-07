Shooting sexy in intimo per Cecilia Rodriguez

Dietro le quinte di uno shooting, Cecilia Rodriguez posa in lingerie per un "reportage" privato dedicato ai suoi follower. Bella e provocante come non mai, la sorella di Belen ammicca all'obiettivo giocando con la sensualità, scegliendo pose che esaltano le sue forme sinuose e abbassando l'elastico dello slip. Davanti allo specchio armata di smartphone, si riprende con mise differenti ma una più sexy dell'altra.