Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, guarda che shopping bollente!

Mano nella mano con il cagnolino al loro fianco, sempre affiatati e felici, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si concedono un lungo pomeriggio di shopping nel quadrilatero della moda. Short in denim e stivaloni per lei e camicia a quadri casual per lui, la coppia non lesina tempo e attenzioni nella scelta delle scarpe. Lei prova e riprova, i flash impazziscono seguendo le pose bollenti della sorella di Belen.