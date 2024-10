"Ero sfinita e ho pensato addirittura che il mio corpo non era normale" ha raccontato Selvaggia Roma ai follower parlando del travaglio. "Mi ero sentita in colpa, avevo paura di un taglio profondo avevo paura del dolore che non sarebbe finito. E così è stato. Sto combattendo un dolore che su di me è molto forte, a differenza di altre donne. Ma sto cercando di mantenere la forza ancora un po' per guarire. Non riesco nemmeno a gestire il mio corpo dopo una nottata nel letto dove non potevo nemmeno muovere il bacino fino alla punta dei piedi. Tra pianti e un dolore allucinante che solo la mia famiglia il mio futuro marito ha saputo capire e vedere con i propri occhi". Una sofferenza grande, ma compensata dalla gioia di stringere al petto la sua bambina: "Dopo averti sentita piangere io e papà abbiamo pianto per l’emozione così indescrivibile. Non so cosa mi sia successo ma ho smesso di ascoltare le mie sofferenze e ho guardato i tuoi immensi occhi. Un amore incondizionato così forte. Che quando ti portano via mi sento morire solo al pensiero di non averti accanto a me. Ce la sto mettendo tutta per te. Spero di essere all’altezza, spero che mi perdonerai, che mi amerai tanto. Perché io già non potrei pensare una vita senza vederti".