Sbirciate durante lo shopping, guarda le vip in camerino

Per i vip è sempre il momento giusto per fare shopping, in un continuo viavai tra le vie della moda in cerca del vestito più cool o dell'accessorio più trendy. Stefania Orlando lascia che i follower la seguano fino in camerino per aiutarla a scegliere, invece Simona Izzo è stata pizzicata dai paparazzi mentre, intenta nella selezione del capo giusto, andava in giro per il negozio in déshabillé. Guarda la gallery e sbircia nel camerino delle star...