Sara Carbonero operata d'urgenza alle Canarie: sta meglio ed è in ripresa

La giornalista spagnola, nota per il celebre bacio in diretta tv con Iker Casillas, è stata operata a Lanzarote durante le vacanze di fine anno
Un inizio d'anno complicato per Sara Carbonero. La celebre giornalista spagnola, nota in Italia, soprattutto, per il bacio in diretta tv ricevuto da Iker Casillas ai Mondiali 2010, è stata ricoverata d'urgenza a Lanzarote lo scorso 2 gennaio, dopo un improvviso malore che ha reso necessario un intervento chirurgico immediato. La donna si trovava sull'isola per trascorrere le vacanze di Capodanno con il compagno José Luis Cabrera e alcuni amici quando forti dolori addominali hanno costretto i medici a intervenire.
La giornalista è stata operata con successo. Le prime notizie sul suo stato di salute sono rassicuranti: fonti vicine confermano che Sara è "sveglia e vigile" e la ripresa procede regolarmente. La prognosi resta positiva, e se tutto andrà secondo i piani, potrebbe essere trasferita in reparto ordinario già nelle prossime ore.
Il malore non avrebbe alcun legame con la malattia che aveva colpito la giornalista nel 2019, quando era stata diagnosticata con un tumore ovarico. L'operazione attuale è stata descritta come una "piccola procedura risolutiva" per un problema acuto, e non ha comportato complicazioni legate al suo passato clinico. Al suo fianco, oltre al compagno e all’amica storica Isabel Jiménez, è rimasto costantemente informato anche l’ex marito Iker Casillas.
Quarantaquattro anni, resta una delle figure più amate del giornalismo spagnolo, capace di coniugare carriera televisiva e impegno imprenditoriale. Pochi giorni prima del ricovero, aveva augurato un felice 2026 ai suoi follower con un messaggio pieno di ottimismo, invitando tutti a coltivare salute e coraggio.