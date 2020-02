San Valentino da vip, guarda scatti intimi e messaggi d'amore

C'è chi pensa a qualcosa di dolce e romantico per il proprio compagno, chi dedica un pensiero tenero o una foto sexy ai follower. Ogni vip festeggia San Valentino a modo suo, ma nessuno rinuncia a un post nel giorno della festa degli innamorati. Wanda Nara aggiunge pepe con la scollatura vertiginosa, Laura Pausini regala parole struggenti al marito, Antonella Mosetti seduce in lingerie, Laura Chiatti e Marco Bocci posano con i figli...

Manuela Arcuri, Ilary Blasi, Pamela Prati e Maria Grazia Cucinotta fanno gli auguri a tutti gli innamorati, Bianca Guaccero si rivolge a sua figlia. "Sfatiamo il mito che in amore vince chi fugge. Noi stiamo bene così, calmi e sorridenti senza rischiare strappi muscolari" scrive Paola Perego postando uno scatto in cui sorride accanto a Lucio Presta. Anche Martina Colombari pensa al marito e pubblica una foto abbracciata a lui e una didascalia semplice: "Buon San Valentino amore mio". Federica Pellegrini è sibillina con dei versi di Neruda: "E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo". Il destinatario non è specificato, che stia pensando a Matteo Giunta?

