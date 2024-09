Semou Diagne vince la 31esima edizione di Miss Mamma Italiana

"Non arrendersi mai" è la frase che distingue Semou Diagne. Questo slogan nasce proprio dalla sua tragica esperienza vissuta quando era appena una adolescente. "A quell'età avevo un senso di colpa che mi ha fatto chiudere in me stessa" spiega Semou e continua:"Ho imparato a chiedere aiuto e ho visto che dopo la notte c'è sempre la luce, da qui nasce il mio motto".



Semou ha partecipato al concorso di Miss Mamma quasi per gioco, "giusto per provare", ma la sua energia e vitalità hanno conquistato il pubblico e la giuria. L'obbiettivo era quello di portare sul palco i valori che cerca di trasmettere anche ai suoi figli: rispetto, amore per la famiglia e il valore del sacrificio. "Anche il valore del riscatto" aggiunge Semou, "perché è importante non passare per forza da vittime e di non permettere a nessuno di farci vivere come tali" prosegue la nuova Miss Mamma. "Ci si può rialzare, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto", conclude la 33enne.



Essere mamma per Semou "vuol dire tutto, è il mio mondo, vivo per i miei figli ed è grazie a loro che oggi mi ritrovo con una forza incredibile". Alle future mamme o alle neo-mamme, la Mamma d’Italia del 2024 consiglia di "non pretendere da loro stesse la perfezione. I figli crescono insieme a te e non bisogna sentirsi in colpa se a volte si ammette di essere stanchi o se si sbaglia. Non ci deve essere nessuna vergogna in questo".

Riguardo al suo futuro invece Semou si augura che i suoi sogni vsi realizzino: ha intenzione di seguire gli studi di infermieristica, desidera la serenità per i suoi figli e chissà magari un giorno anche un compagno.