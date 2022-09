Sabrina Ferilli in piscina con Flavio Cattaneo: la sex bomb in relax

Leggi Anche Sabrina Ferilli, sexy bikini e baci hot a Flavio Cattaneo

Nel mirino dei paparazzi

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo hanno sempre preferito vivere il loro amore lontano dal gossip. L'attrice, seguitissima sui social, evita accuratamente di postare foto di coppia e anche per i paparazzi è difficile pizzicarli insieme in momenti intimi. La loro giornata al centro termale, lontano dallo stress cittadino, non è riuscita però a sfuggire ai flash e l'attrice è stata immortalata tra un bagno in piscina e una telefonata, sempre senza dimenticare le attenzioni al marito.

L'amore di Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo si sono conosciuti nel 2005 sul set di una delle tante fiction di cui l'attrice è stata protagonista. Da allora non si sono mai lasciati e nel 2011 si sono sposati in gran segreto a Parigi, con una cerimonia intima e soprattutto lontana dai fotografi e dal gossip. Vivono a Roma e, nonostante siano affiatatissimi, è raro vederli partecipare insieme a eventi mondani. Nel passato sentimentale dell'attrice c'è il matrimonio con l'avvocato

Andrea Perone

, durato solo dal 2003 al 2005.

Leggi Anche Sabrina Ferilli in bikini, curve pericolose sotto il sole

Protagonista in tv e sui social

In tv Sabrina Ferilli è vulcanica. Protagonista di tante fiction di successo, è amatissima anche per la sua partecipazione a "Tu sì que vales". Su Instagram è molto seguita e lei sa bene come coinvolgere i follower alternando scatti professionali ad altri più genuini che raccontano il suo privato. La sua storia d'amore però preferisce proteggerla dalla curiosità dei fan e tenerla tutta per sé. Prova a scappare dai paparazzi rifugiandosi nel centro termale immerso nella natura, ma è proprio lì che viene scovata, persa nelle coccole con l'uomo della sua vita.