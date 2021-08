Rosa Perrotta, paura per il figlio: "E' stato malissimo, la notte più brutta della mia vita"

Una notte da paura per Rosa Perrotta che, al rientro dalle vacanze, è dovuta correre d'urgenza al pronto soccorso. Il figlio Ethan aveva la temperatura altissima seguita da crisi isteriche. "Ho temuto danni celebrali importanti" ha confessato sui social l'influencer, incinta del suo secondo figlio. Per fortuna niente di grave: i medici hanno riscontrato una febbre da gola e tutto si è risolto in poche ore.

L'assenza improvvisa dai social di Rosa aveva messo in allarme i follower e alla fine lei ha confermato che, in effetti, qualcosa era successo. Nelle stories racconta la sua terribile disavventura. Già la mattina Ethan non stava molto bene, era abbattuto e mangiava poco, "i classici sintomi da influenza" dice la Perrotta. Presto però la situazione è peggiorata, appena rientrati a Napoli lei e Pietro Tartaglione hanno portato d'urgenza il bambino al pronto soccorso: "Ha cominciato a collassare, era di fuoco, bollente... Non so quanto potesse avere di febbre" continua.

Leggi Anche Rosa Perrotta incinta, in arrivo il secondo figlio da Pietro Tartaglione

"Hanno appurato si trattasse di febbre da gola che dicono dia questi picchi di febbre improvvisi", racconta Rosa ancora spaventata dall'esperienza. Dopo una siringa di cortisone tutti e tre tornano a casa e il problema sembra risolto, ma nella notte la situazione peggiora di nuovo. "La cosa più grave è stata che ha avuto una crisi isterica. Io piangevo disperata perché non riconoscevo mio figlio. Faceva cose strane, lanciava oggetti... intrattabile a livelli mai visti". E' stato provvidenziale l'aiuto della famiglia della Perrotta che ha saputo tranquillizzare lei e anche il bambino. "Ero devastata, non sapevo più cosa fare", confida ai follower, con ancora lo spavento negli occhi.

Leggi Anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, effusioni bollenti in acqua

"Ero preoccupata che avesse subito dei danni celebrali importanti" si sfoga Rosa, che racconta di aver chiesto l'intervento del 118. I medici la rassicurano: la crisi è stata una reazione alla terapia al cortisone ed escludono conseguenze gravi. E in effetti Ethan ora sta benissimo, e la Perrotta e i suoi follower possono tirare un sospiro di sollievo. Ringrazia tutti per l'affetto e commenta: "Il dottore mi raccontava che i primi figli sono soprannominati 'i figli della paura'. Non so quanto cambierà col secondo, temo non molto conoscendomi, ma per ora posso confermare che gli spaventi che mi prendo per lui, non me li sono mai presi in una vita intera".

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, effusioni bollenti in acqua Instagram 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: