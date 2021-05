Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, effusioni bollenti in acqua

A volte basta poco. Una pausa d’amore a pochi chilometri da casa, in totale isolamento, per ritrovare la passione. Ne sanno qualcosa Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che da Milano sono andati sul lago di Garda in un hotel di lusso con piscina per dedicarsi soltanto alle effusioni di coppia. Per ritrovarsi lontani dagli impegni di lavoro e dalla famiglia, per riscoprire la passione. “Lui è decisamente il mio posto preferito, Pietro I love you” scrive Rosa.

“Alle volte me ne dimentico. Presa dagli impegni giornalieri, dalla mia vita da mamma, dal lavoro. Ma poi, basta così poco. E immediatamente mi ricordo tutto. Mi ricordo che lui, è decisamente il mio posto preferito nel mondo” scrive la Perrotta a corredo di una serie di scatti bollenti in acqua avvinghiata a Tartaglione. Lei bellissima e sexy in costume stringe e bacia con grande trasporto Pietro. La coppia in piscina si scambia tenerezze e passione.

Subito è arrivata anche risposta di Pietro che, sotto le foto bollenti, ha scritto: “Io e te, sempre” con un cuore rosso. La coppia si è conosciuta durante la trasmissione “Uomini e Donne”. Immediatamente è scoppiata la passione e dopo una crisi passeggera si sono ritrovati più forti e innamorati che mai. Vivono a Milano e, come racconta Rosa nelle storie, sono alla ricerca di un nuovo nido d’amore. L’appartamento in cui abitano in centro è troppo rumoroso (a causa di un vicino cantiere edile) e i due stanno cercando una casa romantica e tranquilla che li possa ospitare…

