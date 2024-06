Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono incontrati per la prima volta sul set di “Immaturi - Il viaggio”, film diretto da Paolo Genovese, girato sull’isola greca di Paro. “Quando l'ho conosciuto non ho mai pensato che sarebbe diventato il papà delle mie figlie e che mi sarei trasferita in Italia insieme a lui – ha detto Rocio a Diletta Leotta - Era un uomo bellissimo, serio, professionale, non sapevo che fosse un attore famoso in Italia. C'è voluto anche del tempo prima di fidanzarci. Ci amiamo per quello che siamo e, anche nei momenti in cui abbiamo fallito, ci siamo rinnamorati”. E’ stato un colpo di fulmine? “Dopo il primo set insieme, io sono tornata in Spagna e lui in Italia. Poi mi sono arrivate delle proposte di lavoro qui, ci siamo incontrati e trovati come se non fosse passato il tempo – continua Rocio - Sulla carta non eravamo fatti uno per l'altra, parlavamo due lingue, lui era più grande di me".