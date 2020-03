Un tira e molla infinito quello tra Kylie Jenner e Travis Scott . Lo scorso autunno l'influencer e il rapper avevano annunciato la separazione, sottolineando di essere rimasti in buoni rapporti per amore della figlia Stormi . Secondo quanto riporta il tabloid "Sun", i due sarebbero tornati insieme già da qualche settimana, senza però voler ancora ufficializzare il ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma per Kylie Jenner e Travis Scott IPA 1 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Kylie Jenner spazza la piscina con la lunga treccia poi si spoglia con l'amica

Vivono in case separate ma, a quanto racconta l'insider, dormono sempre più spesso sotto lo stesso tetto. Dopo la rottura improvvisa erano rimasti "migliori amici", come aveva detto Kylie, ma pare proprio che siano qualcosa di più. Gli indizi ci sono tutti. La Jenner ha pubblicato su Instagram una foto con Scott, risalente ai primi mesi della loro storia: occhi negli occhi e labbra che si sfiorano, e la didascalia "It's a mood" (è uno stato d'animo) che lascia intendere un coinvolgimento speciale. Ma non è tutto. Di ritorno da una vacanza bollente ai Tropici con le amiche e la sorella Kendall Jenner, Kylie ha indossato un paio di scarpe prodotte dalla linea di abbigliamento di Travis. Ormai manca solo la conferma ufficiale.

Potrebbe interessarti: