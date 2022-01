Reggiseno a vista, ecco un'esplosione di vip mezze nude

Va di moda il reggiseno a vista, non nel senso che si vede sotto gli abiti, ma nel senso che è diventato un capo d’abbigliamento in grado di sostituire top e maglie sotto la giacca. Le vip non si sono fatte cogliere impreparate e sui social mostrano i loro balconcini abbinati ai pantaloni e, da Melissa Satta a Paola Turani passando per Elisabetta Canalis, regalano ai follower un’esplosione di curve.

Demi Moore sfila... in reggiseno e giacca

Elisabetta Canalis posa con un paio di pantaloni color crema e mostra il suo “bra” preferito nero che mette in risalto il suo florido décolleté. Anche Paola Turani sceglie pantaloni e balconcino per mostrare il suo davanzale prosperoso in fase di allattamento e domanda ai fan: “Dite che le mie nuove amiche resteranno anche per il 2022?”. Melissa Satta indossa un reggiseno nero e lascia scendere le spalline al limite del consentito. Per un soffio evita la censura social con un capezzolo che si intravede solo in minima parte durante uno shooting pazzesco.

Taylor Mega abituata ai top sportivi durante le sessioni di allenamento casalingo, anche fuori casa indossa il reggiseno a vista e il risultato è da togliere il fiato. Poi c’è chi preferisce il vedo non vedo e chi stuzzica lasciandosi fotografare con scorci di pelle in bella mostra. Sfoglia la gallery e scopri che esplosione di curve…

