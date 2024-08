La regina Rania di Giordania diventa nonna: nata la prima nipote Iman

In un video postato sulla pagina Instagram ufficiale di Rajwa, si vede Hussein cullare la figlia appena nata al suono della famosa ballata americana "You Are My Sunshine". Secondo la legge giordana, solo i maschi possono ereditare il trono hashemita. La nascita della principessa Iman è avvenuta circa un anno dopo lo stravagante matrimonio di Hussein e Rajwa, a cui hanno partecipato invitati d'eccezione, tra cui il principe britannico William e sua moglie Kate, nonché la first lady statunitense Jill Biden. Rajwa, 30 anni, è nata a Riyad e proviene da un'importante e ricca famiglia saudita strettamente imparentata con l'attuale sovrano dell'Arabia Saudita, re Salman. Hussein, 30 anni, è stato nominato principe ereditario della Giordania nel 2004, all’età di 15 anni, dopo che Abdullah II aveva tolto il titolo al suo fratellastro, il principe Hamzah. Hussein è il figlio maggiore di Abdallah II, 62 anni, che governa la Giordania da oltre due decenni.