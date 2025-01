"Ho sempre voluto essere madre ma, quando ero più giovane, lavoravo tanto e non ci pensavo. Mi dicevo che avrei sempre fatto in tempo e un figlio sarebbe arrivato. Quando poi ho provato, non arrivava più" ha raccontato Ramona Badescu ospite in tv di Caterina Balivo. "Grazie al cielo è arrivato il mio compagno e la vita insieme a lui è migliorata, un amore forte, un miracolo tutto insieme".