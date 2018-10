Quelle che sono ancora in bikini... ricordi d'estate

Nostalgia canaglia per le nostre vip che al primo brivido di freddo fanno scorrere le foto sul cellulare alla ricerca di quel "caldo" ricordo in riva al mare. Costanza Caracciolo pubblica una foto in bikini fronte mare, lo stesso vale per Cristina De Pin, Francesca Senette, Elisabetta Gregoraci, Laura Cremaschi. Ma non solo: scopri le altre malinconiche.