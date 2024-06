La principessa Anna è stata ricoverata in ospedale in seguito a un incidente domestico definito non grave. Lo ha reso noto Buckingham Palace precisando che la sorella 73enne di re Carlo III e secondogenita della defunta regina Elisabetta II ha riportato "ferite lievi e una commozione cerebrale a seguito di un incidente" nella sua residenza di Gatcombe Park, nel Gloucestershire inglese, ma è stata comunque trattenuta per ora "in osservazione presso il Southmead Hospital di Bristol come misura precauzionale".