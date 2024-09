Il principe Harry vuole tornare a Londra e cerca l'aiuto dei vecchi amici

Cosa succederebbe se il principe Harry tornasse in Gran Bretagna? C'è chi sostiene che "se Harry tornasse nel Regno Unito senza storie, senza fare pubblicità e partecipando a eventi di secondo piano, potrebbe dimostrare il suo valore e riconquistare il favore dei britannici". Alcuni dei vecchi amici contattati dal Duca - secondo il Mail on Sunday – avrebbero chiamato questo progetto: "Operation Bring Harry In From The Cold" (Operazione per riabilitare Harry). Il commento del suo ex segretario personale, Edward Lane Fox, non è però positivo. Del resto, il problema principale da risolvere resta il rapporto con il fratello William (che conquista gli inglesi pure con la barba incolta). I due non si parlano da tempo e solo se ricuciranno la loro relazione familiare allora si potrà pensare ad accogliere il duca di Sussex a corte.