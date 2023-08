Harry a Tokyo senza Meghan Markle

Il principe Harry si è fatto fotografare insieme all’amico Nacho tra i negozi della città nipponica sorridente e felice. Il giocatore di polo ha scritto di corredo all’immagine: “Shopping per le nostre mogli. Un grande grazie a Tokyo per la generosa ospitalità e gentilezza nei nostri confronti…”. Il duca indossava occhiali da sole, maglia blu e jeans mentre faceva compere tra i souvenir da portare in America alla sua dolce metà. Harry è sbarcato in Giappone martedì e ha ricevuto un caloroso benvenuto, tanto che ha detto di trovarsi molto bene al punto che vivrebbe felicemente lì. Mercoledì ha partecipato a un vertice organizzato dall’International Sports Promotion Society. “Sono stato coinvolto in molti enti di beneficenza per la maggior parte della mia vita e ottengo un'enorme quantità di soddisfazione nel restituire a quante più persone possibile. La mia vita è carità, lo è sempre stata, lo sarà sempre” ha detto il principe Harry. Lui e Ignacio Figueras hanno parlato della loro organizzazione che aiuta i bambini e i giovani affetti da Hiv e Aids in Africa. “Il potere dello sport... riunisce le persone e le connette, e… ha davvero la capacità di guarire anche le persone” ha aggiunto Harry. Dopo la visita alla città di Singapore, sabato giocheranno una partita di polo.