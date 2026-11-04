Trasferta (amara) del principe George con papà William per tifare Aston Villa

Il Principe di Galles ha portato il figlio, principe George a vedere la sua amata Aston Villa affrontare il Barcellona nella città spagnola. I due hanno assistito sotto alla pioggia alla partita di Champions League da un palco VIP allo stadio Spotify Camp Nou, ma sembravano affranti dall'andamento del match. Il principe George, 13 anni, è in “lunga vacanza” – ovvero in pausa semestrale – dall’Eton College, dove si è recentemente iscritto. Ha ereditato l’amore di suo padre per l’Aston Villa e sempre più spesso lo accompagna sugli spalti per assistere alle partite più importanti. Il Principe di Galles, che è il patrono della Federcalcio inglese, ha espresso in quell’occasione la sua gioia per il fatto che il figlio maggiore potesse “vivere l’esperienza di una serata fuori casa e assistere a una grande competizione europea”. E recentemente ha anche ammesso che gli piace curiosare nei forum dei tifosi dell’Aston Villa, pubblicando commenti in forma anonima sulla sua squadra