Pomeriggio romano per i vip: da Fiorello alla Falchi guarda dove vanno

Chi va allo stadio, chi passeggia in centro. Chi è da solo chi in dolce compagnia. A Roma i vip si godono la "dolce vita" e non sfuggono all'occhio dei fotografi. Alla stessa partita, ma in curve contrapposte, ci sono Anna Falchi e Rosario Fiorello, pronti a fare un tifo scatenato per la loro squadra del cuore. Passeggiata in solitaria per Giorgia Venturini, mentre Roberto Mancini attraversa le vie della Capitale insieme alla moglie Silvia Fortini. Guardali nella gallery...