Pomeriggio milanese per Eleonora Pedron, a spasso in centro con i figli

Nonostante il berretto e la mascherina le lascino scoperti solo gli occhi, il fascino della ex Miss Italia è inconfondibile e infatti non sfugge ai paparazzi che immortalano ogni suo passo mentre cammina tra le vetrine.

Leggi Anche Eleonora Pedron senza reggiseno, shooting bollente

Sotto al cappotto nero, Eleonora indossa una minigonna e stivali alti fino al ginocchio. Un look chic per la passeggiata milanese, ma che non rinuncia a un tocco di sensualità. Con lei, infagottati nei piumini, ci sono i due figli nati dalla lunga relazione con Max Baiggi. Passeggiano e chiacchierano in via Montenapoleone tentendosi per mano, con gli occhi che brillano anche se i sorrisi restano nascosti dalla mascherina.

Leggi Anche Eleonora Pedron in lingerie sexy per Fabio Troiano

La Pedron e i figli vivono a Montecarlo ma hanno trascorso qualche giorno a Milano insieme a Fabio Troiano, che da qualche tempo fa coppia con la conduttrice. L'attore era impegnato nelle repliche a teatro dello spettacolo "I soliti ignoti" e ad applaudirlo per una sera ha avuto un pubblico davvero speciale.

Max Biaggi ed Eleonora Pedron insieme… per la festa di Ines Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci Una bella reunion di famiglia per Max Biaggi ed Eleonora Pedron. I due ex si ritrovano per il compleanno della figlia Ines. Entrambi allegri e spensierati abbracciano la 12enne e il fratello Leon. “Il tempo ti rapisce ma amo pensarti sempre piccola” scrive l’ex pilota facendo seguire dedica e foto dall’hashtag “family reunion”. La Pedron invece posta solo le foto con la figlia e di Max sul suo social non c’è traccia. Leggi Tutto Leggi Meno

Potrebbe interessarti anche: